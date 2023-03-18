Две современные электрички появились на Казанском направлении

В марте на Казанском направлении появились две современные электрички. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Обновлять поезда в рамках подготовки к запуску Московского центрального диаметра (МЦД-3) мы начали еще в июле 2022 года. В прошлом году вывели на маршруты 10 ЭП2Д (электропоезд), а в этом — еще восемь, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «ЦППК» уточнили, что МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления.

Также стало известно, что ЦППК 26 марта назначит 17 дополнительных поезда на наиболее популярные направления Московской железной дороги (МЖД). Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов, а на Савеловском назначены два дополнительных поезда выходного дня. На Киевском же направлении поменяется периодичность курсирования пяти маршрутов.