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1 час назад

Две современные электрички появились на Казанском направлении

Вечерняя Москва

В марте на Казанском направлении появились две современные электрички. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Две современные электрички появились на Казанском направлении
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Обновлять поезда в рамках подготовки к запуску Московского центрального диаметра (МЦД-3) мы начали еще в июле 2022 года. В прошлом году вывели на маршруты 10 ЭП2Д (электропоезд), а в этом — еще восемь, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «ЦППК» уточнили, что МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления.

Также стало известно, что ЦППК 26 марта назначит 17 дополнительных поезда на наиболее популярные направления Московской железной дороги (МЖД). Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов, а на Савеловском назначены два дополнительных поезда выходного дня. На Киевском же направлении поменяется периодичность курсирования пяти маршрутов.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью 2023 года в столице откроют МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления Московской железной дороги. На нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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