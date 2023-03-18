Два новых электропоезда ЭП2Д появились на Казанском направлении МЖД

Еще два современных электропоезда ЭП2Д начали курсировать на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Центральная пригородная пассажирская компания».
«На Казанском направлении появились еще два современных ЭП2Д. Обновлять поезда в рамках подготовки к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) мы начали еще в июле 2022 года. В прошлом году вывели на маршруты 10 ЭП2Д, а в этом - еще восемь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 поездов ЭП2Д составляют больше половины составов на обычных маршрутах Казанского направления в сторону Голутвина. Эти поезда отвечают всем требованиям комфорта, а их головные вагоны оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями.
«Мэр Москвы Сергей Собянин большое внимание уделяет подготовке к запуску новых линий наземного метро, работу ведем по всем направлениям, в том числе на будущих диаметрах постепенно заменяем устаревший подвижной состав. Новые поезда, которые поэтапно выводим на маршруты будущих диаметров, уже сегодня делают поездки комфортнее. На Казанском направлении уже 18 современных составов ЭП2Д, все они будут перевозить пассажиров третьего диаметра. Также на МЦД-3 будут курсировать «Иволги» и «Ласточки», - цитирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.