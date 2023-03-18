Два новых электропоезда ЭП2Д появились на Казанском направлении МЖД

Еще два современных электропоезда ЭП2Д начали курсировать на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Центральная пригородная пассажирская компания».

«На Казанском направлении появились еще два современных ЭП2Д. Обновлять поезда в рамках подготовки к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) мы начали еще в июле 2022 года. В прошлом году вывели на маршруты 10 ЭП2Д, а в этом - еще восемь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 поездов ЭП2Д составляют больше половины составов на обычных маршрутах Казанского направления в сторону Голутвина. Эти поезда отвечают всем требованиям комфорта, а их головные вагоны оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями.