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5 часов назад

Семь перехватывающих парковок на 657 машино-мест открыли у станций метро в Москве

Агентство «Москва»иещё 2

Семь новых перехватывающих парковок на 657 мест открыли в Москве. Они впервые появились у станций метро «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево», а возле станций метро «Выхино» и «Бабушкинская» их стало несколько, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечивать транспортную доступность станций метро, чтобы водителям было удобнее пересаживаться на городской транспорт. Теперь возле еще семи станций метрополитена появились новые перехватывающие парковки. Они бесплатны для автомобилистов, которые продолжат путь на метро. Всего в городе стало 88 таких парковок, мы и дальше будем увеличивать их число», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Поясняется, что на перехватывающих парковках можно бесплатно оставить машину с 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, поездах Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров. На парковке у станции метро «Беляево» было добавлено 40 абонементных мест для жителей близлежащих домов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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