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Раскрыты подробности о судьбе лучшей аптеки столицы в 90-е

Подробности о судьбе лучшей аптеки столицы в 90-е, которую называли Феррейна, раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он отметил, что в конце 90-х годов главной улице Москвы, ведущей на Красную площадь, вернули старое название — Никольская. Тогда горожане думали, что изменения затронут и популярную аптеку.

Раскрыты подробности о судьбе лучшей аптеки столицы в 90-е
© Мослента

Но этого не произошло. Сначала торговую точку закрыли на реконструкцию, после чего начали ходить слухи, что ее закроют окончательно. Так и случилось — вскоре на месте когда-то самой известной столичной аптеки открыли ресторан и магазин хрусталя Baccarat.

Ранее На слух о судьбе лошадей ответил мастер-наездник закрывающегося на ремонт Московского Центрального ипподрома (МЦИ). Он опроверг распространившуюся информацию об отправке животных «на колбасу».

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