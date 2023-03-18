Раскрыты подробности о судьбе лучшей аптеки столицы в 90-е

Подробности о судьбе лучшей аптеки столицы в 90-е, которую называли Феррейна, раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он отметил, что в конце 90-х годов главной улице Москвы, ведущей на Красную площадь, вернули старое название — Никольская. Тогда горожане думали, что изменения затронут и популярную аптеку.

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Но этого не произошло. Сначала торговую точку закрыли на реконструкцию, после чего начали ходить слухи, что ее закроют окончательно. Так и случилось — вскоре на месте когда-то самой известной столичной аптеки открыли ресторан и магазин хрусталя Baccarat.