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2 часа назад

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы в связи с потеплением

Агентство «Москва»иещё 2

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме в связи с установлением в городе положительной температуры воздуха. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в патрулировании задействованы более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч.

«Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых», - подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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