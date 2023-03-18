В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
46 минут назад

Газопровод реконструировали в районе Вешняки

Вечерняя Москва

Специалисты реконструировали газопровод низкого давления в столичном районе Вешняки. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Газопровод реконструировали в районе Вешняки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Особенность проведения работ заключалась в том, что в местах открытой прокладки имелись пересечения с различными инженерными сетями, — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он уточнил, что сотрудникам ведомства необходимо было точно измерить расстояние между ними, а после начать работу в местах пересечения всех коммуникаций с газопроводом.

По его словам, специалисты заменили стальную трубу на новую — полиэтиленовую. Ее протяженность составила 1,3 километра. Как сообщает официальный сайт мэра, этот газопровод был проложен еще в 1971 году. Работы проводились на улицах Кетчерской и Старый Гай.

1 марта заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы построили и реконструировали около 145 километров газопроводов в 2022 году. По его словам, в ходе строительства специалисты применяют материалы отечественного производства, в частности, стальные и полиэтиленовые трубы, газовую арматуру, газораспределительное оборудование.

Новости Москвы,Гасан Гасангаджиев,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий