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1 час назад

В Музее Москвы открылась выставка Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной

Газета.Ru

В Музее Москвы проходит выставка «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». Как сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия, на нем представят 150 картин Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной.

В Музее Москвы открылась выставка Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экспозиция открылась при поддержке Российской государственной художественной галереи. Она продлится до 13 июня.

«Обращение к творческому наследию этого тандема неслучайно. Во-первых, встреча художников состоялась сто лет назад, в 1923 году, когда Мария Ломакина поступила в мастерскую Петрова-Водкина в петроградской Академии художеств. Во-вторых, нам было интересно сравнить их воззрения на революционные изменения, которые происходили в жизни, культуре, социально-бытовых аспектах в начале XX века», — отметил директор Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Выставка поделена на две части: в первую вошли портреты, пейзажи и зарисовки на тему семьи, во вторую — картины на тему природы Крыма.

Новости Москвы,Виталий Зотов,
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