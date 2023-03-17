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1 час назад

Собянин: Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник

Вечерняя Москваиещё 3

Столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. Об этом в пятницу, 17 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Приводим амбулаторный фонд к новому московскому стандарту — это не только строительство и ремонт медицинских учреждений, но и комфортные условия на прилегающих к ним пространствах, — отметил глава города.

Он также добавил, что городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению имеется индивидуальный подход, пояснил Собянин.

В этом году намечены работы по установке велопарковок, высаживанию деревьев и кустарников, а также обустройству дорожек и навесов для колясок. С 2020 года в общей сложности в столице благоустроили территории 78 медучреждений, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Также Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а в 124 поликлиниках подойдут к концу работы по реконструкции.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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