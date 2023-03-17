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53 минуты назад

Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Желтов освобожден от должности

ТАССиещё 1

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов, перенесший инфаркт при тушении бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", освобожден от занимаемой должности. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в силовых структурах.

Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Желтов освобожден от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Ранее об отставке Желтова сообщал Telegram-канал Baza.

Сергей Желтов возглавлял ГУ МЧС РФ по Москве с 3 марта 2020 года. До этого чуть менее года он был временно исполняющим обязанности начальника, а до этого - замначальника главка по Государственной противопожарной службе. Желтов руководил ликвидаций нескольких крупных ЧС в столице. При пожаре, произошедшем 3 июня 2022 года в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", он перенес инфаркт и был прооперирован.

Новости Москвы,Сергей Желтов,МЧС России,
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