Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Желтов освобожден от должности

Сергей Желтов возглавлял ГУ МЧС РФ по Москве с 3 марта 2020 года. До этого чуть менее года он был временно исполняющим обязанности начальника, а до этого - замначальника главка по Государственной противопожарной службе. Желтов руководил ликвидаций нескольких крупных ЧС в столице. При пожаре, произошедшем 3 июня 2022 года в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", он перенес инфаркт и был прооперирован.