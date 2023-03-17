Посещение Москвы с поездками в другие регионы совмещают до 30% туристов

«Мы знаем, что запрос на посещение нескольких городов в одной поездке по России прослеживается уже давно. Во внутреннем турпотоке Москвы доля составных маршрутов - то есть, маршрутов «Москва плюс другой регион РФ», - составляет 21-30% в зависимости от сезона», - сказала Суворова.