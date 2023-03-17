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Посещение Москвы с поездками в другие регионы совмещают до 30% туристов

В зависимости от сезона 21-30% туристов совмещают посещение Москвы с поездками в другие регионы РФ. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по туризму столицы Наталья Суворова в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT).

Посещение Москвы с поездками в другие регионы совмещают до 30% туристов
© РИА Новости

«Мы знаем, что запрос на посещение нескольких городов в одной поездке по России прослеживается уже давно. Во внутреннем турпотоке Москвы доля составных маршрутов - то есть, маршрутов «Москва плюс другой регион РФ», - составляет 21-30% в зависимости от сезона», - сказала Суворова.

Она пояснила, что чаще всего туристы выбирают вторым направлением Санкт-Петербург, регионы Центрального федерального округа, Нижегородскую область и Татарстан.

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