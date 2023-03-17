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1 час назад

Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем

Lenta.ruиещё 1

В начале марта сильнее всего жилье на вторичном рынке Москвы подешевело в Таганском районе. Локации в старых границах столицы с максимальным снижением цен на недвижимость назвали аналитики агентства Est-a-Tet, передает РБК.

Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С января стоимость квадратного метра там снизилась на 2,3 процента, до 509,6 тысячи рублей. Второе место по темпам снижения цен заняло Покровское-Стрешнево — здесь «вторичка» подешевела на 2,1 процента, до 363,3 тысячи рублей. Тройку лидеров закрыл Гагаринский район со снижением на два процента, до 443,1 тысячи рублей.

В первую пятерку также вошли Даниловский и Академический районы (минус 1,9 процента), а также Богородское (минус 1,8 процента). Средняя стоимость «квадрата» с начала года уменьшилась на 1,2 процента.

«То снижение, которое мы видим сейчас в денежном эквиваленте, это вычет суммы классического торга. Сегодня собственники уже сразу ставят ту стоимость квартиры, которую они действительно ожидают получить», — пояснила директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Юлия Дымова.

Ранее в марте эксперты «Бест-Новострой» назвали районы Москвы с сильно подорожавшим первичным жильем. Лидером по росту цен на новостройки стало Замоскворечье, где стоимость «квадрата» за года увеличилась на 33,6 процента, до 918,5 тысячи рублей.

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