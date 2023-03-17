Первый этап программы реновации на западе Москвы выполнен на 50%

Первый этап реализации программы реновации выполнен в Западном административном округе столицы на 50%, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

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«В Западном административном округе в ходе первого этапа программы реновации, который завершится к концу 2024 года, в новые квартиры переедут более 25 тыс. человек. Сейчас первый этап программы реновации в ЗАО выполнен на 50%. Более 13,8 тыс. жителей приступили к переселению или уже отпраздновали новоселье», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

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Глава ведомства отметил, что в западном округе в рамках первого этапа предстоит расселить 132 старых дома общей площадью 0,4 млн кв. м, из них 67 находятся в процессе расселения либо расселены, при этом 14 - снесено. При этом территории, оставшиеся после сноса домов, являются градостроительным ресурсом для волнового переселения жителей. «Сегодня в округе построено 27 новостроек, ведется проектирование и строительство еще 37 домов, в том числе на месте сносимых пятиэтажек - 25 домов. Переселение по программе начато в восьми районах округа: Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский Парк, Солнцево и Кунцево», - пояснил Левкин.

Как уточняется, жители переезжают в квартиры с улучшенной отделкой, в новостройки с благоустроенными общественными пространствами. Первые этажи зданий - нежилые, они предназначены для размещения магазинов, аптек и предприятий сферы обслуживания в шаговой доступности.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, которые приводятся в материале, с начала программы реновации более 12,4 тыс. жителей из 4,8 тыс. семей определились с выбором новой квартиры. Гаман добавил, что из них более 97% семей уже оформили необходимые документы и стали правообладателями нового жилья.

«Еще около 100 семей находятся в процессе оформления документов», - рассказал руководителя департамента городского имущества.

Он сообщил, что имеющие полную учетную запись на портале mos.ru москвичи с помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» могут онлайн записаться на осмотр квартиры, прием к нотариусу и подписание договора, а также загрузить документы в электронной форме.