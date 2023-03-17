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29 минут назад

Жители Москвы назвали сумму идеального заработка

Мослента

Столичные жители назвали сумму идеального ежемесячного заработка в опросе сервиса «Работа.ру», результаты которого оказались в распоряжении «Мосленты». В среднем москвичи хотели бы зарабатывать 191 тысячу рублей.

Жители Москвы назвали сумму идеального заработка
Фото: МослентаМослента

191 тысяча рублей идеальная зарплата для москвичей

При этом зарплатные ожидания у мужчин и женщин отличаются. Первые хотели бы зарабатывать около 205 тысяч рублей, а вторые — 179 тысяч.

Кроме того, размер желаемой идеальной зарплаты, как показало исследование, зависит и от возраста. Респонденты старше 35 лет заявили о желании получать оплату в 211 тысяч рублей, а горожане в возрасте от 18 до 24 лет — около 148 тысяч.

Больше всего хотят получать работники сферы IT и телекома (до 263 тысяч рублей), строительства (222 тысяч), ретейла, торговли и продаж (около 200 тысяч рублей в месяц).

Ранее сумму своего заработка раскрыл блогер-миллионер Николай Соболев (признан иностранным агентом). Он заявил, что зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей ежемесячно.

Новости Москвы,Николай Соболев,
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