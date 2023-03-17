База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс. вакансий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Помощь в трудоустройстве - важное направление программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Найти работу помогает служба занятости. База вакансий постоянно пополняется. Сейчас там 400 тыс. предложений: от промышленности и ИТ до сферы услуг и ретейла. Есть специальные программы для мам с детьми-дошкольниками, инвалидов, людей старшего поколения, студентов и выпускников колледжей и вузов», - написал Собянин.
Он уточнил, что рынок труда в Москве остается стабильным, по итогам 2022 года уровень безработицы снизился до 0,39%. В 2023 году показатели продолжают снижаться - сейчас уровень безработицы составляет 0,37%.