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59 минут назад

Собянин: База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс. предложений

Агентство «Москва»иещё 3

База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс. вакансий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помощь в трудоустройстве - важное направление программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Найти работу помогает служба занятости. База вакансий постоянно пополняется. Сейчас там 400 тыс. предложений: от промышленности и ИТ до сферы услуг и ретейла. Есть специальные программы для мам с детьми-дошкольниками, инвалидов, людей старшего поколения, студентов и выпускников колледжей и вузов», - написал Собянин.

Он уточнил, что рынок труда в Москве остается стабильным, по итогам 2022 года уровень безработицы снизился до 0,39%. В 2023 году показатели продолжают снижаться - сейчас уровень безработицы составляет 0,37%.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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