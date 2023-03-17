База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс.

«Помощь в трудоустройстве - важное направление программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Найти работу помогает служба занятости. База вакансий постоянно пополняется. Сейчас там 400 тыс. предложений: от промышленности и ИТ до сферы услуг и ретейла. Есть специальные программы для мам с детьми-дошкольниками, инвалидов, людей старшего поколения, студентов и выпускников колледжей и вузов», - написал Собянин.