Около станции «Сокольники» БКЛ изменили работу восьми автобусных маршрутов

Появился новый маршрут С604, он соединил станцию метро «Сокольники» с «Семеновской».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Около станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшили работу восьми автобусных маршрутов. Транспорт стал ходить чаще и останавливаться ближе к вестибюлям метро. Также теперь удобнее добираться оттуда в соседние районы столицы.

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«По поручению Мэра Москвы мы улучшили работу маршрутов наземного городского транспорта к открытию станции “Сокольники” БКЛ. Маршрут С604 связал “Сокольники” со станцией “Семеновская” Арбатско-Покровской линии. Автобусы и электробусы еще на восьми маршрутах стали останавливаться ближе к метро и городскому парку. Всего на девяти маршрутах, которые проходят вдоль Сокольнической площади, совершается около 21 тысячи поездок в рабочий день. С 1 марта — почти 215 тысяч поездок», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Автобусы № 75, 78, 265, 716 и 975 поехали вдоль благоустроенной Сокольнической площади, они останавливаются возле метро и входа в парк «Сокольники». Автобусы № 40, 140 и С633 начали ходить от парка «Сокольники» вдоль Сокольнической площади, мимо станции «Сокольники». Расстояние от остановки до вестибюля метро сократилось с 300 до 70 метров.

Кроме того, вдоль Сокольнической площади появился новый автобусный маршрут С604. Он идет от Дворца спорта «Сокольники» мимо входа в одноименный парк и далее на улицу Стромынку. Маршрут также проходит по Электрозаводской и Большой Семеновской улицам. Он соединил станцию метро «Сокольники» с «Семеновской», автобусы С604 останавливаются у станций метро «Электрозаводская» и «Преображенская площадь».

Жители районов Сокольники, Преображенское и Соколиная Гора могут без пересадок добраться к четырем станциям метро Сокольнической и Арбатско-Покровской линий. А на «Сокольниках» и «Электрозаводской» можно пересесть на БКЛ.

С открытием маршрута С604 время ожидания автобусов между Электрозаводской улицей и станцией метро «Сокольники» уменьшилось в среднем с 13 до восьми минут. С 18 до 12 минут сократилось время ожидания транспорта, который идет между Электрозаводской улицей и станцией метро «Электрозаводская».

К открытию станции «Сокольники» также переместили ближе к метро остановки трех маршрутов трамваев: № 4, 7 и 13. Пересадка на БКЛ стала быстрее и удобнее.

Улучшилась работа и маршрута Т41. Автобусы едут по Стромынке и Русаковской улице, проезжая станцию метро «Сокольники». Время ожидания на остановках сократилось с 15–18 до 10 минут.

1 марта завершился крупнейший проект в области метростроения — открылись новые станции и началась полноценная работа Большой кольцевой линии метро. Всего к началу работы станций БКЛ в городе изменили 12 маршрутов наземного транспорта и ввели новый маршрут С604.