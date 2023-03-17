На нескольких улицах ЮВАО и САО временно ограничат движение

На нескольких участках в Северном и Юго-Восточном административных округах столицы будет временно ограничено движение в связи с работами по строительству объектов метрополитена и устройством инженерных сетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Москва 24 Москва 24

С 20 марта по 29 апреля будет перекрыт проезд по одной или двум полосам в районе станции метро "Верхние Лихоборы" на следующих участках:

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Дмитровское шоссе (в сторону области), в районе дома № 73, строения 1, – с 20 марта по 29 апреля круглосуточно, будут закрыты две полосы;

Бескудниковский бульвар, в районе дома № 2, корпуса 1, – с 20 марта по 3 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет частично закрыта одна полоса;

участок в районе дома № 64, корпуса 6, по Дмитровскому шоссе – с 3 по 18 апреля в период с 01:30 до 05:30;

улица Дубнинская, в районе дома № 60, строения 8, по Дмитровскому шоссе – с 18 по 27 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет закрыта одна из трех полос.

Ограничения с 20 марта по 10 июля планируются на следующих участках в Лефортове:

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, от 2 до 1 корпуса по Таможенному проезду – с 20 марта по 5 апреля круглосуточно;

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, корпуса 1, по Таможенному проезду – с 6 до 21 апреля круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

Таможенный проезд, от дома № 1/9 по Таможенному проезду до дома № 9, строения 8, по улице Волочаевской – с 22 апреля по 23 мая круглосуточно;

Таможенный проезд, в районе дома № 8 по улице Золоторожский Вал – с 24 мая до 24 июня круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

улица Золоторожский Вал, в районе дома № 11, строения 20, – с 25 июня до 10 июля круглосуточно, будет закрыта одна полоса.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство моста через реку Пехорку в Москве планируют завершить в сентябре 2023 года. Уточнялось, что объект строят без перекрытия движения по мосту Зенинского шоссе, который располагается под возводимым мостом.