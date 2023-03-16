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1 час назад

В Москве запустят образовательный проект "Школа гостеприимства"

ТАССиещё 1

Образовательный проект "Школа гостеприимства" запустят в Москве. Старт первого курса обучения планируют дать 1 апреля, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В Москве запустят образовательный проект "Школа гостеприимства"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для нас важно предоставить еще одну меру поддержки и мотивации для работников туристической отрасли Москвы. Бесплатные курсы повышения квалификации "Школа гостеприимства" открываются уже в апреле. Мы уверены, что пять направлений программы, включая цифровые инструменты продвижения услуг для гостиниц, туроператоров и турагентов, а также основы устойчивого туризма, повысят стандарты качества туристической отрасли города в целом", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя столичного комитета по туризму Алины Арутюновой.

По данным ведомства, слушателями курса смогут стать более 1 тыс. представителей московских туристических компаний, которым будут выданы сертификаты о повышении квалификации. Обучение по программе будет проходить онлайн на образовательной платформе Edutoria.

"Программа курса подготовлена с учетом потребностей работников, занятых в столичной индустрии туризма и гостеприимства, и включает стандарты гостеприимства и сервисы гостиничной отрасли, принципы и основы устойчивого туризма, маркетинг и продвижение, а также цифровую трансформацию. Обучение бесплатное, старт первого потока начнется 1 апреля. Запись на курс открыта на сайте образовательной платформы", - рассказал собеседник агентства.

Курс подойдет сотрудникам гостиниц, туроператоров, турагентств, MICE-сектора, а также индивидуальным гидам-экскурсоводам и представителям объектов туристических впечатлений.

Новости Москвы,Алина Арутюнова,
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