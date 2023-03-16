В Москве запустят образовательный проект "Школа гостеприимства"

"Для нас важно предоставить еще одну меру поддержки и мотивации для работников туристической отрасли Москвы. Бесплатные курсы повышения квалификации "Школа гостеприимства" открываются уже в апреле. Мы уверены, что пять направлений программы, включая цифровые инструменты продвижения услуг для гостиниц, туроператоров и турагентов, а также основы устойчивого туризма, повысят стандарты качества туристической отрасли города в целом", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя столичного комитета по туризму Алины Арутюновой.