В Москве начали производить четыре новые модели лифтов

"В рамках реализации задач по импортозамещению компания "Мослифт" серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 м/с при нынешнем среднем показателе 1 - 1,6 м/ с", - говорится в сообщении.