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16 минут назад

В Дарвиновском музее пройдет празднование Дня воды

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В Государственном Дарвиновском музее отпразднуют Всемирный день воды. Выставка под названием «Такие разные гусеобразные» откроется 18 марта. Гости мероприятия смогут посетить экскурсию по экспозиции, а также стать участниками игровой программы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Дарвиновском музее пройдет празднование Дня воды
Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"Софья Сандурская / АГН "Москва"

В кинозале будет доступна научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя», которая будет посвящена ящерам. Этих представителей часто путают с морскими динозаврами. С 10:30 до 16:00 пройдут демонстрационные занятия, на которых гости и смогут наблюдать за раками и рыбами. На экспозиции под названием «Живые обитатели водоемов» также будет возможность увидеть других мелких обитателей воды. В музей приедут амфибии, а именно тритоны, квакши и жаба-ага.

На мероприятии «Опыты с водой» посетители узнают ка сделать облако, почему не тонет лед и можно ли налить воду в стакан выше кромки. Квест «От амебы до кита» даст возможность узнать, какие обитатели водного царства жили в прошлые эпохи. После завершения квеста, дав правильные ответы на вопросы, гости получат «Водный паспорт».

В мастерской художника на занятии «Морские витражи» малыши смогут раскрасить обитателей подводного мира. Стать гостем празднования можно без регистрации, по билету в музей.

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