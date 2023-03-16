Новые партнеры присоединились к программе лояльности карты москвича

Более тысячи партнерских точек присоединились в 2022 году к программе лояльности карты москвича. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

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— Сегодня свыше пяти миллионов держателей карт могут получать скидки более чем в 8,6 тысячи торгово-сервисных точек, а город постоянно расширяет перечень партнеров, чтобы предоставлять жителям еще больше полезных сервисов, — сказал он.

Уточняется, что к дисконтной программе карты москвича за последний год присоединились сеть кофеен, сеть книжных магазинов, компьютерная академия и сеть магазинов бытовой техники. Все они предоставляют скидки от пяти до десяти процентов.

Также в числе новых партнеров оказался крупный столичный девелопер. Он предоставляет двухпроцентную скидку на квартиры и студии при предъявлении карты москвича. Кроме того, увеличилось число культурно-развлекательных, торговых и сервисных объектов, в которых действуют скидки, передает официальный сайт мэра Москвы.