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1 час назад

Новые партнеры присоединились к программе лояльности карты москвича

Вечерняя Москва

Более тысячи партнерских точек присоединились в 2022 году к программе лояльности карты москвича. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Новые партнеры присоединились к программе лояльности карты москвича
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня свыше пяти миллионов держателей карт могут получать скидки более чем в 8,6 тысячи торгово-сервисных точек, а город постоянно расширяет перечень партнеров, чтобы предоставлять жителям еще больше полезных сервисов, — сказал он.

Уточняется, что к дисконтной программе карты москвича за последний год присоединились сеть кофеен, сеть книжных магазинов, компьютерная академия и сеть магазинов бытовой техники. Все они предоставляют скидки от пяти до десяти процентов.

Также в числе новых партнеров оказался крупный столичный девелопер. Он предоставляет двухпроцентную скидку на квартиры и студии при предъявлении карты москвича. Кроме того, увеличилось число культурно-развлекательных, торговых и сервисных объектов, в которых действуют скидки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям столицы рассказали, чем карта москвича превосходит зарубежные аналоги. Исследование показало, что московская карта является одной из самых функциональных. Кроме того, в столице один из самых длинных списков льготных категорий.

Новости Москвы,Иван Бутурлин,
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