Проект «Питомцы в Москве» завершился на платформе «Город идей»

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный развитию инфраструктуры для домашних животных. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Жители столицы выразили свою точку зрения относительно создания условий для комфортного пользования площадкой для выгула собак, организации мероприятий для владельцев и развития площадок. Свыше 14,5 тысячи человек предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных.

Уточняется, что самым популярным направлением стало «Комфортное пользование площадкой». Так, благодаря активным горожанам появится освещение на площадках для выгула. Кроме того, там установят информационные стенды со ссылками на групповые чаты, передает официальный сайт мэра Москвы.