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45 минут назад

Раскрыто место пребывания лошадей из столичного ипподрома во время его ремонта

Мослентаиещё 1

Место пребывания лошадей из Центрального Московского ипподрома (ЦМИ) во время его ремонта, который продлится около двух с половиной лет, раскрыл «Мосленте» генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. Он заявил, что животные из столицы будут отправлены в регионы.

Раскрыто место пребывания лошадей из столичного ипподрома во время его ремонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для переезда лошадей, находящихся на ЦМИ, мы предлагаем региональные ипподромы. Денникового фонда для их размещения более чем достаточно. Мы очень аккуратно действуем в плане того, кто куда поедет, собираем предложения», — подчеркнул Зайцев.

По его словам, заявления о переводе лошадей были собраны еще в августе прошлого года: большая часть тренеров и коневладельцев нацелились на Раменский ипподром, ведь он ближе всего к ЦМИ.

«К сожалению, всех желающих он принять не сможет в силу своей емкости. Но региональные ипподромы смогут принять всех», — сказал собеседник «Мосленты».

Зайцев уточнил, что освободить столичные денники нужно до конца марта, однако руководство ЦМИ объективно смотрит на вещи: если кто-то не успеет съехать, насильно выгонять его не будут.

«Будем спокойно работать, предлагать места и способствовать тому, чтобы лошади безболезненно покинули ипподром», — заключил директор «Росипподромов».

Ранее на слух о судьбе лошадей из ЦМИ ответил мастер-наездник закрывающегося на ремонт столичного ипподрома. Он опроверг распространившуюся информацию об отправке животных «на колбасу».

Новости Москвы,Дмитрий Зайцев,
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