Москвичей предупредили об ухудшении погоды

"Среда была замечательным весенним днем, но уже в четверг погода будет не такая яркая, ясная, температура днем понизится до плюс 3-5 градусов, а самое главное, что будет мокрый снег, повышенная влажность. Температура будет ощущаться еще ниже", - сказал он.