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31 минуту назад

Праздник Навруз в Москве отметят онлайн в этом году

Вечерняя Москва

В Москве 25 марта в онлайн-формате пройдет празднование Навруза, зрителей ждут насыщенная концертная программа и познавательные фильмы. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Праздник Навруз в Москве отметят онлайн в этом году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа. Этот концерт продемонстрирует всем, как прекрасен праздник Навруз. Мы еще покажем познавательный фильм о приготовлении сумаляка, о спортивных состязаниях, играх и ремеслах, — заявил глава департамента.

Сучков также добавил, что в этом году Навруз состоится в 17-й раз. Трансляция начнется 25 марта в 14:00 на официальном сайте праздника, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте издания «Комсомольская правда». По словам Сучкова, в 2022 году праздничную программу посмотрели более двух миллионов человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Навруз — праздник ираноязычных и ряда других тюркских народов, символизирующий наступление весны и начало новой жизни.

В театре «Мюзик-Холл» 10 марта прошел концерт «Шаг в будущее», приуроченный к началу масштабной реконструкции исторического здания. Последний раз работы здесь проводили 40 лет назад. Завершить реконструкционные мероприятия планируется за три года.

Новости Москвы,Виталий Сучков,Одноклассники,
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