Праздник Навруз в Москве отметят онлайн в этом году

— Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа. Этот концерт продемонстрирует всем, как прекрасен праздник Навруз. Мы еще покажем познавательный фильм о приготовлении сумаляка, о спортивных состязаниях, играх и ремеслах, — заявил глава департамента.

Сучков также добавил, что в этом году Навруз состоится в 17-й раз. Трансляция начнется 25 марта в 14:00 на официальном сайте праздника, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте издания «Комсомольская правда». По словам Сучкова, в 2022 году праздничную программу посмотрели более двух миллионов человек, передает агентство городских новостей «Москва».