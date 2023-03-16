В Москве показали украинского стеклянного медведя

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка "Хрупкий мир коллекционеров Лемкуль". Супруги Федор и Екатерина Лемкуль 30 лет собирали старинное стекло, а в 1995-м, когда Федора Викторовича не стало, собрание было передано в дар отделу личных коллекций Пушкинского музея.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Федор Лемкуль известен как художник - еще до Великой Отечественной он работал в московских издательствах и детских журналах. После начала войны ушел на фронт, а вернувшись в 1945-м, вновь посвятил себя графике. Многие советские детские книги оформлял именно Лемкуль. Его иллюстрации стали классикой.

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Но своих детей у Лемкуль не было. Федор Викторович вкладывал свою любовь в творчество, а затем и в коллекционирование старинного стекла. Первоначально супруги собирали только русское стекло XVIII века, но затем в коллекции стали появляться и уникальные экземпляры богемских и немецких мастеров той эпохи. Их тоже можно увидеть на выставке.

Тут же разное стекло Императорского завода, украшенное росписью золотом. Выполненное в технике, разработанной Михаилом Ломоносовым. А еще - так называемое "народное стекло": штофы, кувшины, бутыли, бочонки. Один из таких экспонатов - кувшин из зеленого стекла с изображением дамы и кавалера, выполненный на неизвестном частном заводе в середине XVIII века.

Есть и царские вещи. Например, бутыль с вензелем императора Александра I, изготовленная из прозрачного хрусталя с голубым оттенком на Императорском заводе еще до Отечественной войны 1812 года.

Как рассказали кураторы выставки, супруги Лемкуль выменяли эту бутыль на статуэтку-копию московского памятника Минину и Пожарскому, вырезанную из кости.

Среди богемских и саксонских кубков, выставленных в экспозиции, выделяется стеклянный сосуд в виде задумавшегося медведя. Он выполнен предположительно на украинских территориях Российской империи из прозрачного "аметистового" стекла во второй половине XVIII века.

Российская Газета

Некоторые предметы из коллекции Лемкулей представлены на шкафах, которые супруги также приобретали для своей коллекции и которые тоже стали частью экспозиции. В музее говорят, что на таких полках коллекция смотрится по-особенному.

Еще один предмет гордости музейщиков и издателей - каталог "Художественное стекло. Коллекция Федора и Екатерины Лемкуль", где представлены все предметы их собрания. Фактически по этому изданию можно изучать историю стекольного дела в России.