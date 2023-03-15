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32 минуты назад

Движение перекроют на участке Хлебного переулка 18-19 марта из-за строительных работ

Агентство «Москва»иещё 1

Движение транспорта будет перекрыто на участке Хлебного пер. 18-19 марта 2023 года из-за проведения строительных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение перекроют на участке Хлебного переулка 18-19 марта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

«С 18 по 19 марта будет закрыт для проезда участок Хлебного пер. от д. 22, стр. 1 до д. 26. Также на участках переулка будет временно введено двустороннее движение. Это связано с проведением строительных работ. Просим учитывать временные ограничения и заранее строить маршруты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет парковки и временная организация двустороннего движения будут действовать на следующих участках: Хлебный пер. от Скатертного пер. до д. 26 по Хлебному пер.; Хлебный пер. от Малого Ржевского пер. до д. 22, стр. 1 по Хлебному пер.

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