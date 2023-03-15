Движение перекроют на участке Хлебного переулка 18-19 марта

«С 18 по 19 марта будет закрыт для проезда участок Хлебного пер. от д. 22, стр. 1 до д. 26. Также на участках переулка будет временно введено двустороннее движение. Это связано с проведением строительных работ. Просим учитывать временные ограничения и заранее строить маршруты», - говорится в сообщении.