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10 минут назад

Собянин: В новые квартиры по программе реновации переехали 36 тыс. московских семей

Агентство «Москва»иещё 4

Около 36 тыс. московских семей переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В новые квартиры по программе реновации переехали 36 тыс. московских семей
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Новоселами по программе реновации стали уже 36 тыс. московских семей. Город помогает им с переездом. За этой услугой обратились около 80% жителей новых домов», - говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что заявку можно подать и онлайн с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

«В целом по программе реновации в новые комфортные квартиры переедет около миллиона москвичей из 5 тыс. 175 домов», - добавил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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