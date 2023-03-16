В новые квартиры по программе реновации переехали 36 тыс. московских семей

Около 36 тыс. московских семей переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Новоселами по программе реновации стали уже 36 тыс. московских семей. Город помогает им с переездом. За этой услугой обратились около 80% жителей новых домов», - говорится в сообщении.
Мэр напомнил, что заявку можно подать и онлайн с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.
«В целом по программе реновации в новые комфортные квартиры переедет около миллиона москвичей из 5 тыс. 175 домов», - добавил Собянин.