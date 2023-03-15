На 37 мостовых сооружениях столицы обновят деформационные швы

В 2023 году обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонт и замену конструкций деформационных швов на 37 мостовых сооружениях — путепроводах, эстакадах, мостах и тоннелях. Эти работы выполняются в рамках содержания инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар», — рассказал заммэра.

Деформационные швы — специальные разрезы (стыки) в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они предназначены для уменьшения нагрузок в местах возможных деформаций.

На каждом сооружении в соответствии с технологией специалисты разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование и бетонирование. Это позволит сделать поездки комфортнее и безопаснее.

Работы проведут в том числе на путепроводе на первом километре Осташковского шоссе, Семеновском путепроводе, Братеевском мосту и в тоннелях на Киевском шоссе.