Дни открытых дверей пройдут в школах и колледжах искусств Москвы

«Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами. Для ребят проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Получить дополнительное творческое образование сегодня можно более чем в 150 городских учреждениях», — сказала заммэра.