Центр Музея Булгакова открылся в одном из арбатских переулков

Отыскать рукописные тексты и редкие книги любимых произведений, посетить лекции, послушать музыку и даже поработать в приятной атмосфере теперь можно на территории научно-просветительского центра Музея Булгакова на Арбате. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

Уточняется, что от прежней библиотеки в здании сохранились читальный зал и книжный абонемент. Также в музее появились выставочный зал, сувенирная и книжная лавки, кафе, музыкальная гостиная, уютный коворкинг и многое другое. Светлое и большое пространство открыто для большой аудитории читателей, а также для исследователей творчества и биографии Михаила Булгакова.

— Здесь теперь будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя, которая вот уже 10 лет собирает лучших исследователей-литературоведов и критиков в Москве, — говорится в сообщении.

15 марта, в первый день работы центра, гости смогут попасть на обзорную прогулку по зданию или посетить экскурсию «Булгаковский Арбат», послушать концерт камерной музыки в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского или побывать на лекции Елены Михайловой «Книжная полка Михаила Булгакова», передает официальный сайт мэра Москвы.