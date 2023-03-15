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37 минут назад

В ЦДМ на Лубянке пройдет фестиваль детской моды

ТАСС

Фестиваль детской моды Kids Fashion Week пройдет с 25 по 26 марта в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. Организатором мероприятия выступит продюсерский центр "Грани", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

В ЦДМ на Лубянке пройдет фестиваль детской моды
Фото: ТАССТАСС

"25 и 26 марта 2023 года в ЦДМ будет проходить фестиваль детской моды Kids Fashion Week. В эти дни гостей ждет обширная праздничная программа: показы весенних коллекций одежды для детей от ведущих дизайнеров, модные шоу, творческие мастер-классы, танцевальные флешмобы, открытые встречи с экспертами моды. Главным событием фестиваля станет презентация арт-проекта "Грани мира", посвященного национальным костюмам регионов России. Вход свободный", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой, гости ЦДМ смогут не только стать зрителями, но и окунутся в индустрию моды с помощью творческих мастер-классов и флешмобов.

"В историческом пространстве главного атриума будет построен подиум для дефиле. Показы будут проходить с 16:00 до 20:00. В них примут участие более 500 юных моделей из разных регионов России", - говорится в сообщении.

В первый день, 25 марта, свои весенние коллекции представят российские и иностранные бренды. В финале первого дня гостей ждет модное шоу в исполнении воспитанников продюсерского центра "Грани" - "Зеркальное Fashion Show", созданное специально для ЦДМ главным режиссером фестиваля Валерием Сороковым. Кульминацией фестиваля станет презентация арт-проекта "Грани мира" - дети из разных уголков России продемонстрируют красоту национальных костюмов своих регионов.

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