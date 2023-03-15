В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
31 минуту назад

Названа дата открытия летних веранд московских ресторанов

Мослентаиещё 10

Летние веранды московских ресторанов и кафе заработают 1 апреля. Дату открытия «Мосленте» назвали в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве.

Названа дата открытия летних веранд московских ресторанов
Фото: мослентамослента

Столичным рестораторам разрешили монтировать веранды с 15 марта, отметили в ведомстве. Владелец может разместить летнее кафе на территории заведения бесплатно, включив его в городскую схему размещения. С 2021 года сделать это можно онлайн. Сейчас схема насчитывает 3,3 тысячи веранд.

При монтаже веранды необходимо соблюдать ряд правил, отметил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров. Уличная конструкция должна не мешать движению пешеходов, а также находиться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок.

Ранее в Москве отменили запрет продажи алкоголя на летних верандах. В качестве эксперимента также была разрешена продажа алкоголя крепостью до 16,5 процента в музеях и концертных залах города.

Новости Москвы,Иван Бобров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий