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1 час назад

Двухэтажное нежилое здание в Большом Ордынском переулке реконструируют

Агентство «Москва»

В Большом Ордынском пер. будет реконструировано двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Двухэтажное нежилое здание в Большом Ордынском переулке реконструируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Городом утверждено архитектурно-градостроительное решение и выдано разрешение на проведение реконструктивных работ. Реконструкция предполагается с сохранением существующих габаритов надземной части и функционального назначения здания», - приводятся в материале слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он уточнил, что все основные работы запланированы на текущий год.

В пресс-службе пояснили, что основная задача проекта - проведение реконструкции с формированием фасадов по Большому Ордынскому пер. с учетом стилистики района, в увязке с окружающей застройкой, включающей строения 1930-х - 1950-х годов. За счет изменения конфигурации внутреннего пространства здания с оптимизацией входной группы будет создана возможность гибкой планировки помещений для работы офисного центра.

По словам Левкина, благодаря изменению инженерных и конструктивных решений повысится энергоэффективность и экологическая безопасность здания.

«Проект будет реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании государственной программы «Градостроительная политика» принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным», - подчеркнул Левкин.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Сергей Собянин,
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