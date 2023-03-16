В центре Москвы завершился ремонт «Лавандового дома»

В Центральном округе Москвы завершился комплексный капремонт 17-этажного дома №6 на Абельмановской улице, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта (ФКР).
Этот дом, возведенный в 1977 году по индивидуальному проекту, выделяется в застройке Таганского района благодаря необычному лавандовому цвету облицовочной плитки. Вместе с аналогичным домом, который расположен на Марксистской улице, они составляют единый архитектурный ансамбль. Специалисты обновили фасад, крышу и подвал, заменили внутренние инженерные системы здания, указывается в сообщении.
"Дом №6 на Абельмановской улице – известный архитектурный объект, узнаваемый благодаря лавандовому цвету. Мы бережно отнеслись к восстановлению портрета этого дома, разработали уникальную проектную документацию. Учли каждый нюанс дома, как конструктивный, так и эстетический. Подобрали максимально подходящие материалы, надежные и долговечные", – приводятся в нем слова заместителя гендиректора ФКР Владимира Кожиченкова.
При ремонте фасада мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, а после – расчистили межпанельные швы с их последующей герметизцией. В местах замокания фасад обработали антигрибковой защитой. В местах утраты облицовку дома восстановили. После подготовительных работ поверхности гидрофобизировали силиконовой эмульсией. На завершающем этапе обновили керамогранитную плитку цоколя, заменили входные группы, сообщается в пресс-релизе.