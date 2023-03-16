В центре Москвы завершился ремонт «Лавандового дома»

Этот дом, возведенный в 1977 году по индивидуальному проекту, выделяется в застройке Таганского района благодаря необычному лавандовому цвету облицовочной плитки. Вместе с аналогичным домом, который расположен на Марксистской улице, они составляют единый архитектурный ансамбль. Специалисты обновили фасад, крышу и подвал, заменили внутренние инженерные системы здания, указывается в сообщении.