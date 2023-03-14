Названы самые аварийные дороги Москвы

Страховщики назвали самые аварийные дороги столицы. Традиционно в лидерах оказался МКАД. На втором месте оказался проспект Мира. Такой вывод сделали аналитики "АльфаСтрахование", проанализировав ДТП по ОСАГО и каско в 2022 году.

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На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году. С учетом разрешенной скорости передвижения на этой дороге, многочисленных развязок и желания автомобилистов пренебречь правилами для более быстрого достижения пункта назначения аварийность на МКАДе только растет. В прошлом году на нем произошло 2,32% ДТП, то есть их количество выросло почти в 2 раза.

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Впрочем, это вполне объяснимо. МКАД - это самая длинная магистраль в столице. Ее длина - около 110 километров. Кроме того, на ней установлен самый высокий предел скорости. Очевидно, что чем длиннее дорога, тем больше аварий на ней фиксируется.

"Загруженность Москвы будет только расти - с учетом планов строительства транспортных развязок и развития всей инфраструктуры. Также в городе увеличивается количество автомобилей из других субъектов РФ", - говорит директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

На втором месте после МКАД - проспект Мира. Здесь страховщики зафиксировали 3,76% аварий. На этой улице много светофоров, поворотов. Ближе к Рижской эстакаде и на съездах с Третьего кольца потоки машин пересекаются и растет количество потенциальных ДТП.

Существенно выросло и количество ДТП на Варшавском шоссе. В 2021 году оно составляло 0,74%, по итогам 2022 года - уже 1,63%. Поскольку эта трасса является одной из самых востребованных, этот показатель объясним. По Варшавскому шоссе передвигается большое количество грузовиков и легкового транспорта, в том числе на Юг России - на Черноморское побережье.

В первой пятерке также Ленинградское и Дмитровское шоссе. Здесь произошло 1,52% и 1,07% аварий соответственно. Тогда как в прошлом году эти показатели составляли 0,41% и 0,48%.