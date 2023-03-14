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1 час назад

Московский таксист рассказал о своих съемках в кино

Мослента

О съемках в кино и сериалах рассказал в беседе с «Мослентой» столичный таксист-волонтер Ахмед, который безвозмездно помогает людям с тяжелыми заболеваниями.

Московский таксист рассказал о своих съемках в кино
Фото: МослентаМослента

Ахмед признался, что снимался в кино и сериалах зачастую в ролях бандитов. По его словам, киношникам часто нужны такие типажи, как его, — с бородой. Он уточнил, что в последние несколько лет его карьера актера приостановилась, но, если вновь появятся предложения, он согласится.

Собеседник «Мосленты» стал автоволонтером после того, как попал в непростую ситуацию. Работая проводником в поездах, курсирующих между Москвой и Кавказом, он получил травму. Для восстановления отправился на лечение в столицу, но вскоре у него закончились деньги. В результате ему даже пришлось съехать из арендной квартиры и ночевать на вокзале. Спустя несколько дней Ахмед снова попал в больницу из-за голодного обморока. Все это и привело к тому, что он решил помогать людям.

Ранее сообщалось, что вышедший из комы мужчина стал организатором благотворительных перевозок в Москве. Ахмед Садакиев стал бесплатно возить россиян, приехавших на лечение в столицу, из аэропортов в больницы.

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