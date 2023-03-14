В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали о работе функции изменения времени в приложении «Парковки России»

Вечерняя Москва

Свыше 45 тысяч водителей за полгода воспользовались функцией изменения времени начала парковки в Москве. Об этом во вторник, 14 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали об изменениях в приложении «Парковки России»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С сентября в приложении «Парковки России» можно менять время начала парковки на более раннее. Функцией воспользовались уже более 45 тысяч водителей — в среднем они меняют время на 71 минуту, — сказал он.

Такая услуга поможет автомобилисту легко исправить ошибку, допущенную при оплате парковки, и избежать нарушения, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале января Ликсутов рассказал, что водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Он напомнил, что праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий