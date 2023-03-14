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1 час назад

Более 6 млн карт "Тройка" с российским чипом поступит в продажу в Москве в этом году

Москва24иещё 4

В течение этого года в кассы и автоматы по продаже билетов московского метрополитена поступит порядка 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В метро Москвы поступит 6,5 млн карт «Тройка» с российским чипом в 2023 году
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

Подобные карты полностью соответствуют стандартам городского транспорта, для них не нужно менять или дорабатывать оборудование касс по продаже билетов и турникетов. Разработка карт "Тройка" с отечественным чипом началась еще в 2019-м году.

Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столичном транспорте продолжается внедрение отечественных технологий в соответствии с задачей, которую поставил мэр Москвы.

"Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений. Еще в 2019 году мы сделали правильную инвестицию и получили результат – современную и безопасную отечественную технологию, которая обеспечивает стабильную работу билетной системы в транспорте", – рассказал Ликсутов.

Ранее департамент транспорта столицы сообщил о запуске тематической транспортной карты "Тройка", созданной при участии Московского театра Олега Табакова. С помощью тематического проездного можно получить скидку 10% на все спектакли Театра Олега Табакова.

До этого стало известно, что в честь запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена столичный Дептранс запустил в продажу лимитированные транспортные карты "Тройка" и другие сувениры с изображениями станций ветки.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Олег Табаков,Правительство Москвы,
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