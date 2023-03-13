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48 минут назад

В Москве выросло число арендных квартир

Елена Прошина

За год в Москве в 2,7 раза выросло число арендных квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков «Авито Недвижимость».

В Москве выросло число арендных квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их оценке, сильнее всего выросло количество предложений однокомнатных квартир — в 2,86 раза. Число «двушек» подскочило в 2,08 раза, студий — в 1,6 раза, «трешек» — в 1,5 раза, четырехкомнатных и более квартир — на 93,1%. Эту информацию «РБК» также подтвердили в ЦИАН и «Домклик».

Кроме того они обратили внимание на рост среднего размера скидки до 10-15%. В частности, только в Москве за месяц средние ставки аренды жилья снизились на 2,5%. В феврале стоимость средней «однушки» в столице составила 33 тысячи рублей в месяц, «двушки» — 45 тысяч.

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