Расписание движения поездов на Калужском направлении МЖД изменится

Расписание движения поездов изменится на Калужском направлении МЖД 18 марта. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем официальном телеграм-канале.
Изменения вводятся в этот день с 00:00 до 23:59. Они необходимы для подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-4.
"Для этого закроют главный путь на участке Лесной Городок – Толстопальцево. В это время поезда на участке будут ездить в реверсивном режиме", – говорится в публикации ведомства.
Движение изменится следующим образом:
В департаменте рассказали, что для удобства граждан на это время запустят дополнительные автобусы. Пассажиры смогут ознакомиться с их точным расписанием, а также с измененным графиком движения поездов на сайте ЦППК.
Также ведомство призвало тех, кто запланировал поездку в аэропорт Внуково в этот день, воспользоваться Сокольнической или Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный транспорт.
Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Савеловского и Казанского направлений МЖД изменится с 5 по 31 марта в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля в связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.