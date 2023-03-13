В московском отеле оборудовали номер в виде вагона метро

Номер, оформленный в стиле вагона метро, оборудовали в одном из отелей в Москве. Он появился в почасовой гостинице на Проспекте Вернадского.

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«У всех людей столь разные фантазии: кто-то мечтает об интиме в офисе или в самолете, а кого-то привлекает ритмичный стук колес, поэтому один из номеров нашего отеля стилизован под вагон метро», — говорится в описании.

Основная комната внутри стилизована под вагон подземки с искусственными окнами по бокам. Основное пространство «вагона» занимает кровать от стены до стены. Декорирован номер в фирменных светло-желтых и синих цветах поездов московского метро.