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16 минут назад

В московском отеле оборудовали номер в виде вагона метро

Мослента

Номер, оформленный в стиле вагона метро, оборудовали в одном из отелей в Москве. Он появился в почасовой гостинице на Проспекте Вернадского.

В московском отеле оборудовали номер в виде вагона метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У всех людей столь разные фантазии: кто-то мечтает об интиме в офисе или в самолете, а кого-то привлекает ритмичный стук колес, поэтому один из номеров нашего отеля стилизован под вагон метро», — говорится в описании.

Основная комната внутри стилизована под вагон подземки с искусственными окнами по бокам. Основное пространство «вагона» занимает кровать от стены до стены. Декорирован номер в фирменных светло-желтых и синих цветах поездов московского метро.

Ранее цены на отели в популярном у москвичей российском городе — Калуге — назвала калужанка Светлана Макиевская. Она отметила, что сама является «бюджетным» туристом и рекомендует останавливаться в хостеле, например, в Like.

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