Назван срок схода снега в Москве

Несмотря на то, что точную дату схода снега в Москве и Подмосковье назвать невозможно, вероятнее всего, это произойдет не раньше первой декады апреля — сугробы по итогам зимы оказались нетипично высокими, но таянию снега поможет теплая погода. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС ТАСС

«Высота снега сейчас превышает обычное значение. По норме должно быть 32 сантиметра, но сегодня утром мы зафиксировали 38, так что рассчитывать, что через неделю снег сойдет, нецелесообразно», — заявил Вильфанд.

Следующая неделя, по его словам, будет достаточно теплой, температуры поднимутся на четыре-пять градусов выше нормы, соответствуя скорее первой декаде апреля. Высота снежного покрова постепенно будет уменьшаться, но оценки говорят о том, что снег в полях растает не раньше первой декады апреля.

«Москвичи всегда с нетерпением ждут прихода весны, но март — это зимний месяц, в первых числах которого наблюдаются самые большие сугробы. Нынешняя неделя, не считая понедельника, действительно будет очень теплой, дневные температуры составят до трех-семи градусов, ночные — около нуля или положительные. Также всю неделю, кроме субботы и воскресенья, ожидаются осадки», — добавил метеоролог.