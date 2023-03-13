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1 час назад

В ликвидации последствий непогоды в Москве задействовали более 75 тыс. человек

ТАССиещё 6

Свыше 75 тыс. рабочих и 10 тыс. единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ликвидации последствий непогоды задействовали более 75 тыс. человек
Фото: ТАССТАСС

"За вчерашний день в городе выпало до 18 мм осадков, прирост снега за сутки составил более 4 см. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники", - сказал он.

Заммэра добавил, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 м в секунду.

"В настоящее время проводятся регламентные работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется уборке подходов к объектам общественного транспорта, социальной сферы и потребительского рынка", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что в течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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