В ликвидации последствий непогоды задействовали более 75 тыс. человек

"За вчерашний день в городе выпало до 18 мм осадков, прирост снега за сутки составил более 4 см. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тыс. рабочих и свыше 10 тыс. единиц техники", - сказал он.