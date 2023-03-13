Капремонт дома 1933 года постройки завершили на Малой Тульской улице в Москве

— Конструктивизм — это очень яркий стиль в архитектуре, часто встречающийся в жилом фонде столицы. Сохранить его – задача очень важная. Мы разработали уникальный проект проведения работ по капитальному ремонту дома № 2/1 корпус 26 на Малой Тульской улице. Подобрали максимально подходящие материалы и оборудование, — рассказал он.