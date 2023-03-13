Капремонт дома 1933 года постройки завершили на Малой Тульской улице в Москве

Работы по обновлению дома № 2/1 корпус 26 на Малой Тульской улице 1933 года постройки завершились в рамках городской программы капремонта жилого фонда. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков в понедельник, 13 марта.
— Конструктивизм — это очень яркий стиль в архитектуре, часто встречающийся в жилом фонде столицы. Сохранить его – задача очень важная. Мы разработали уникальный проект проведения работ по капитальному ремонту дома № 2/1 корпус 26 на Малой Тульской улице. Подобрали максимально подходящие материалы и оборудование, — рассказал он.
В рамках первого этапа капремонта специалисты промыли плоскости и восстановили кирпичные кладки, после этого отремонтировали швы, заменили элементы рядной кладки, восстановили межрядный раствор, а в местах намокания нанесли специальное антигрибковое средство.
Окрашенные элементы фасада привели в порядок, восстановили оконные откосы, заменили отливы и входные группы. Затем отремонтировали цоколь, козырьки и крылечки.
В 2023 году в Москве капитально отремонтируют дом № 7 в Малом Власьевском переулке, где жили родители актера Андрея Миронова. На первом этапе работ специалисты восстановят кирпичную кладку и заполнят выветренные швы связующим раствором.