Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут в двух местах — рядом с одноименной станцией метро и около цирка Никулина. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта. Да и проезжую часть пора привести в порядок, — отметил глава города.
Мэр Москвы добавил, что в рамках работ планируется перенести общественные туалеты в более удобное место, а также обновить покрытие пешеходной зоны, установить современные лавочки и устроить газон.
Отмечается. что особенность данного места является близкое расположение грунтовых вод, поэтому специалисты проложат дополнительные водосточные сети. Кроме того, все провода планируется убрать в подземную канализацию. Также будут установлены современные энергосберегающие уличные фонари и созданы новые зеленые насаждения, написал Собянин в своем блоге.
Накануне мэр Москвы рассказал о развитии и благоустройстве юго-востока Москвы. Речь идет о следующих районах: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино.