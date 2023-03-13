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24 минуты назад

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Вечерняя Москваиещё 5

Работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут в двух местах — рядом с одноименной станцией метро и около цирка Никулина. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей СобянинTelegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта. Да и проезжую часть пора привести в порядок, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в рамках работ планируется перенести общественные туалеты в более удобное место, а также обновить покрытие пешеходной зоны, установить современные лавочки и устроить газон.

Отмечается. что особенность данного места является близкое расположение грунтовых вод, поэтому специалисты проложат дополнительные водосточные сети. Кроме того, все провода планируется убрать в подземную канализацию. Также будут установлены современные энергосберегающие уличные фонари и созданы новые зеленые насаждения, написал Собянин в своем блоге.

Накануне мэр Москвы рассказал о развитии и благоустройстве юго-востока Москвы. Речь идет о следующих районах: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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