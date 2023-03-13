Москвичей предупредили о пробках до 8 баллов вечером 13 марта

«ЦОДД: движение в городе оцениваем в пять баллов. Вечером ожидаем до восьми. <...> Возможно образование гололедицы. Перепады температуры могут негативно повлиять на дорожное движение. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах», - говорится в материале.