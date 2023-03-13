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54 минуты назад

ЦОДД прогнозирует пробки до восьми баллов в столице вечером

Агентство «Москва»

Пробки в Москве могут вырасти до восьми баллов в вечерние часы, водителям следует соблюдать дистанцию на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичей предупредили о пробках до 8 баллов вечером 13 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЦОДД: движение в городе оцениваем в пять баллов. Вечером ожидаем до восьми. <...> Возможно образование гололедицы. Перепады температуры могут негативно повлиять на дорожное движение. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах», - говорится в материале.

Ранее «Известия» сообщили, что облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидается в столичном регионе в понедельник, 13 марта. Прогнозируется юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами 15 м/с.

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