Москвичей предупредили о пробках до 8 баллов вечером 13 марта

Пробки в Москве могут вырасти до восьми баллов в вечерние часы, водителям следует соблюдать дистанцию на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«ЦОДД: движение в городе оцениваем в пять баллов. Вечером ожидаем до восьми. <...> Возможно образование гололедицы. Перепады температуры могут негативно повлиять на дорожное движение. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах», - говорится в материале.
Ранее «Известия» сообщили, что облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидается в столичном регионе в понедельник, 13 марта. Прогнозируется юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами 15 м/с.