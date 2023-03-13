Рожденному в Московском зоопарке детенышу мандрила дали имя Конго

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя Конго для детеныша мандрила из Московского зоопарка, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

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Отмечается, что участники проекта выбирали из четырех имен, предложенных специалистами. Вариант Конго набрал 26,7% голосов.

На втором по популярности месте оказалось имя Акида, за него голосовали 26,5% участников. Еще 20% граждан голосовали за вариант имени Кинг, а 11% отметили имя Логон. Оставшиеся участники предложили свой вариант ответа или же оставили решение специалистам. Всего в голосовании приняли участие более 160 тыс. человек.