Почти два километра тоннелей БКЛ проходят под московскими реками

Порядка 1,7 километра тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена проходят под столичными реками. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Самые протяженные перегоны подводных тоннелей на БКЛ были пройдены на ее восточном участке – между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники", – цитируют Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Под Нагатинским затоном и Москвой-рекой были построены участки протяженностью 550 и 500 метров соответственно. Под Москвой-рекой также расположился 150-метровый участок двухпутного тоннеля между станциями "Терехово" и "Кунцевская".

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что от станции "Деловой центр" до оборотных тупиков под Москвой-рекой проложили два однопутных тоннеля по 170 метров каждый. Под Карамышевским спрямлением было построено два тоннеля по 50 метров от "Народного Ополчения" до "Мневников".

Самыми короткими участками стали тоннели под Яузой – от "Электрозаводской" до "Сокольников". Их протяженность составила около 30 метров.

Кравцов пояснил, что строительство тоннелей под водоемами является сложным техническим процессом. Благодаря современным технологиям и опыту специалистам удается осуществлять проходку тоннелей в труднодоступных местах.

Полный запуск БКЛ состоялся 1 марта. Ход движению поездов по линии по видеосвязи дал Владимир Путин.