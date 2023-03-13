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46 минут назад

Проект по повышению правовой грамотности среди пожилых стартовал в Москве

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В Москве представителям старшего поколения прочитают лекции о правовой грамотности в рамках проекта «Полезный час».

Проект по повышению правовой грамотности среди пожилых стартовал в Москве
Фото: © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы© Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С конца февраля центры московского долголетия совместно с Социальным фондом России запустили для горожан старшего возраста пилотный проект «Полезный час», который продлится до июня», — сказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Участникам расскажут о льготах и порядке оформления определённых документов. Также в ходе лекций затронут тему получения пенсий и иных выплат.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

Новости Москвы,Елена Громова,Сергей Собянин,Фонд социального страхования РФ,Правительство Москвы,
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