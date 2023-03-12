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57 минут назад

Москвичей призвали сохранять внимательность на дорогах из-за гололедицы

Вечерняя Москва

Из-за понижения температуры воздуха в столице на дорогах может образоваться гололед. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичей призвали сохранять внимательность на дорогах из-за гололедицы
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

На данный момент в городе наблюдаются сложные погодные условия. Кроме того, вечером в Москве ожидается сильная гололедица на дорогах и понижение температуры.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения, — передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Петр Бирюков,
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